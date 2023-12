Un Natale gioioso per tutti grazie alla Croce Rossa

Un Natale gioioso anche per chi ha davvero poco. È stata una festa quella organizzata a poche ore dal Natale nei locali riservati alla Cri del Binario volontario alla stazione ferroviaria di Jesi. L’hanno organizzata con la consueta maestria e tanta passione le volontarie del gruppo sociale della Cri di Jesi. Gli invitati erano i bambini di tutte le famiglie in difficoltà supportate dal comitato di Jesi, a cui si è voluto offrire un pomeriggio allegro, diventato subito caoticamente rumoroso, da trascorrere tra giochi divertenti e gustose merende. E non sono mancate le emozioni, quando si è materializzato un iconico Babbo Natale, barbuto e di stazza forte come da tradizione, ma tenero e gentile nei modi e nel cuore che, non senza fatica e nonostante l’aiuto delle volontarie, ha provveduto a distribuire a piene mani giocattoli a tutti i bambini presenti. La chiassosa allegria ha avuto termine solo alla fine della serata quando si è potuto fare il bilancio dell’esperienza. Tutti soddisfatti, dai festeggiati che sono tornati a casa carichi di regali, ai loro genitori e alle esauste volontarie, ma il più contento di tutti era il dottor Francesco Bravi presidente del comitato ri di Jesi che, come sempre, si entusiasma e si commuove quando può rendere felici dei bambini. Bravi ha rivolto i suoi più sentiti ringraziamenti al gruppo sociale che si è prodigato per la buona riuscita dell’evento, ma anche ai tanti cittadini di Jesi che hanno risposto con generosità.