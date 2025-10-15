Un netto 4 a 2 contro il Ct Bisenzio di Prato

L’Associazione Tennis Macerata (ATM) trova il primo successo nel campionato di Serie A2 maschile. Dopo l’amara sconfitta all’esordio casalingo contro il CT Bisenzio di Prato, la squadra capitanata da Alessio Cherri ha saputo reagire espugnando i campi del Circolo Tennis Albinea, in provincia di Reggio Emilia, imponendosi per 4-2 in una giornata che vale tanto dal punto di vista morale.

La squadra maceratese ha iniziato con il piede giusto grazie a Vesely, che ha dominato l’incontro contro Lorenzo Bocchi con un netto 6-4, 6-4. Anche Filippo Mazzola ha regalato spettacolo rimontando. Dopo aver perso il primo set 3-6, il tennista maceratese ha cambiato marcia aggiudicandosi gli ultimi due parziali con un impressionante 6-1, 6-0, contro Flavio Bocci.

Nota negativa per Tommaso Compagnucci, che ha ceduto in tre set a Sandro Kopp con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3. Partito bene, Compagnucci ha subito il ritorno dell’avversario nei successivi parziali. L’equilibrio dei singolari è stato spezzato da Edoardo Lamberti, sempre più certezza per l’ATM, che ha superato Cristian Carli con un solido 6-3, 6-4, regalando il terzo punto alla squadra ospite. Lamberti ha confermato di essere uno dei pilastri della squadra maceratese con una prestazione solida e concreta.

Nei doppi, verdetto diviso. La coppia emiliana formata da Kopp e Bocchi ha avuto la meglio sul duo Compagnucci-Vesely con il punteggio di 6-4, 10-6, accorciando le distanze. Ma è stato il doppio conclusivo a chiudere definitivamente l’incontro: Gianluca Acquaroli ed Edoardo Lamberti hanno conquistato il punto decisivo battendo la coppia Iemmi-Carli con il punteggio di 6-2, 7-6, sigillando così la vittoria finale per 4-2 in una partita durata 1 ora e 12 minuti.

Con questa prima vittoria, l’ATM Macerata si riscatta dopo lo scivolone dell’esordio.