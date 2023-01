"Un nome forte che sa aggregare"

Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia per la provincia di Ancona, il deputato Stefano Benvenuti Gostoli, si dice "piacevolmente colpito dall’annuncio di Daniele Silvetti di voler scendere in campo nella competizione elettorale per la carica di sindaco di Ancona". "Come noto, quello di Daniele Silvetti – dice Benvenuti Gostoli – è sempre stato tra i nomi più graditi da FdI nel novero dei possibili candidati del centrodestra, benchè l’interessato non avesse ancora sciolto la riserva sulla sua effettiva disponibilità, che auspicavamo ma non davamo certo per scontata". Anche per questo, "nell’ampio ambito della coalizione e dei movimenti civici si stava ragionando sulle possibili alternative di pregio, nell’ottica di individuare la miglior candidatura per il capolugo regionale". Benvenuti Gostoli continua: "E’ chiaro che, a questo punto, prima di ogni comunicazione ufficiale, sarà doveroso un ultimo passaggio di consultazione formale tra i vertici dei partiti di coalizione, ma senza particolari preoccupazioni circa il verosimile esito positivo. Daniele Silvetti – conclude il deputato e coordinatore di FdI – ha tutte le caratteristiche personali, di competenza politica e amministrativa per guidare al meglio la città di Ancona in qualità di prossimo sindaco: è un anconetano doc, un affermato professionista, un uomo di famiglia, con ottimi risultati di amministratore di un ente pubblico e con una pregressa ed importante esperienza politica e istituzionale come consigliere comunale e regionale".