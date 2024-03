"Un nuovo bando con più risorse: solo così arrivano compagnie serie"

"Il bando per i voli di continuità per come è stato scritto è antieconomico, va cambiato inserendo più risorse e requisiti dimensionali precisi cosicchè partecipino compagnie serie ed affidabili". A parlare sul nodo dello scalo dorico è il presidente di Confindustria Ancona Pierluigi Bocchini.

Pierluigi Bocchini, l’aeroporto di Falconara è di nuovo in difficoltà alle prese con interventi ‘emergenziali’ per salvare i voli di continuità, siamo ad una nuova fase nera?

"In questo momento sta cercando di tappare una falla. Ma credo che andrebbe riscritto un bando Enac che sia economicamente sostenibile e che attiri compagnie all’altezza di questo ruolo".

Perché il vecchio bando non lo era?

"Voglio solo ricordare che una cordata di imprenditori marchigiani si era formata per poter formare una compagnia e svolgere il servizio non con uno scopo di lucro ma più di socialità di servizio appunto. Erano mossi dalle più buone intenzioni ma hanno dovuto rinunciare, proprio perché non sostenibile. Poi è accaduto quello che tutti abbiamo visto purtroppo. Gli ultimi voli di continuità sono spesso saltati con una clientela che ha dovuto rinunciare non sapendo se potervi contare. Abbiamo visto aeromobili che dire obsoleti è un eufemismo. Io viaggio con Lufthansa e devo dire che il servizio è eccellente. Ultimamente hanno raddoppiato i voli per Monaco da cui partono numerosi voli internazionali".

Che fare allora in questo momento?

"Lavorare ad un nuovo bando con Enac il quale possa garantire voli per Roma e Milano ad orari accessibili e soprattutto affidabili. Questa è un’opportunità importantissima per le imprese e non solo. Forse Milano sente più la concorrenza del treno visto che oggi comunque in 4 ore da Ancona ci si arriva e poi grazie alla nuova metro in 15 minuti si raggiunge il centro. Il collegamento con la capitale è importantissimo, un obiettivo su cui è fondamentale lavorare adesso".

