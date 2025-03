Un nuovo bando per il premio di laurea in memoria di Pistoor

L’Università Politecnica delle Marche ha pubblicato un nuovo bando per assegnare il Premio di laurea in ricordo degli ingegneri Manuel Biagiola e Huub Pistoor. Le vite di Biagiola e Pistoor sono state interrotte nelle Marche nel 2019: il primo è stato travolto e ucciso da un automobilista mentre rientrava a casa in moto dal lavoro a Potenza Picena, Pistoor era di ritorno dal lavoro vicino ad Agugliano dove un rimorchio si è staccato dalla motrice di un camion e ha colpito la sua auto. Ieri ricorreva il sesto anniversario della sua scomparsa. E’ un modo per onorare la loro memoria e sensibilizzare sui temi della prevenzione e della sicurezza stradale è la decisione presa dal Senato Accademico dell’Università Politecnica delle Marche. Il bando ha cadenza annuale ed è stato pubblicato in questi giorni con scadenza il 26 maggio.