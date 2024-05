Un nuovo campo in terra rossa: "Conquista dopo anni di impegno"

Camerano ha un nuovo campo in terra rossa al coperto. Inaugurata infatti sabato scorso la copertura del secondo campo in terra rossa già presente al Tennis Club Camerano. "Avere ora due campi coperti rappresenta una conquista dopo anni di impegno – sottolinea il presidente del club Danilo Pasqualini – Ora possiamo ospitare molti più giovani nei corsi di avviamento e perfezionamento. Da ottobre 2023, abbiamo anche lanciato un nuovo corso per adulti". L’inaugurazione della copertura è stata anche l’occasione per un’altra significativa celebrazione: l’impianto sportivo infatti è stato intitolato a Mariano Burattini, fondatore del club. Pasqualini lo ha ricordato così: "Mariano non solo ha marcato la storia del tennis a Camerano, ma si è distinto per la sua passione e iniziativa in numerose attività sociali fin dagli anni ‘60". Il Tennis Club Camerano ha richiesto al Comune l’intitolazione di uno dei campi a Quinto Giuliodoro, custode dell’impianto fino al 2017, "esempio di dedizione e servizio". L’amministrazione comunale era presente – così come la Fitp col consigliere provinciale Stefano Sampaolesi – alla giornata di sabato col sindaco Oriano Mercanti, che ha sottolineato: "avere una seconda copertura in campo in terra rossa rappresenta un risultato importante per tutta la comunità". Nel pomeriggio, il club ha organizzato un torneo per i giovani della scuola tennis, diretta dall’istruttrice Silvia Bravi, e una partita esibizione tra Stefano Menghini e Diego Pincini componenti della prima squadra di Coppa Marche.

a.p.