Un nuovo commissario e tre vice ispettori per la polizia penitenziaria di Montacuto

Alla Casa Circondariale di Ancona entrano in servizio un nuovo commissario, con l’incarico di vice comandante di reparto, e tre nuovi vice ispettori. "Queste nuove assegnazioni dimostrano ancora una volta l’attenzione di questo Governo verso le necessità dell’istituto di Ancona. Ringrazio il sottosegretario Delmastro per il suo costante impegno verso la polizia penitenziaria, continuerò a lavorare al suo fianco per il bene del territorio", dichiara il deputato anconetano di FdI Stefano Benvenuti Gostoli.