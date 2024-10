Un nuovo concept store e altri 40 posti di lavoro

Il nuovo concept store del Gruppo Delta Motors in via Luigi Albertini 26 ad Ancona, grande 800 metri quadrati, è realtà da giovedì pomeriggio. La concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, attiva sia nel capoluogo sia a Montecosaro, si è rinnovata nel look dopo una ristrutturazione di sei mesi, e ora garantisce interni rinnovati e più digitali. Al suo interno i potenziali acquirenti potranno godere di un’esperienza sensoriale completa, grazie a un design minimalista dell’arredo, ad ampie superfici e a tecnologie all’avanguardia. Basato su un approccio “omnichannel”, come voluto da Mercedes, che integra perfettamente l’interazione tra ambiente fisico e digitale. Sono sei le aree rinnovate nei loro spazi: quella di “Benvenuto”, la Consulting Area, la Vehicle Display, la Vehicle Handover, la Shop Area e la Service Lobby.

Come confermato dal Gruppo, nel futuro sono previsti degli investimenti che porteranno a un aumento di personale da 100 a 140 dipendenti, che opereranno nei nuovi store di Pesaro (attivo entro metà 2025) e di Rimini (per la fine dell’anno). Le selezioni partiranno dai prossimi mesi. Lo store di Ancona guarda intanto all’efficienza energetica e, come a Montecosaro, è interamente ricoperto da pannelli fotovoltaici. Conterà inoltre di 10 colonnine di ricarica per i propri clienti, che, unite alle cinque dello store maceratese, ricaricheranno rapidamente le loro auto elettriche o plug-in hybrid.

"Un’inaugurazione simbolo della crescita del Gruppo e una testimonianza concreta del nostro impegno verso l’innovazione e la sostenibilità — sono i commenti del titolare e presidente di Delta Motors, Luigi Lucentini, del direttore marketing Stefano Righetti e del direttore commerciale Mirko Tiburzi — Il progetto è importante sia per noi, sia per tutta la comunità. Grazie a importanti investimenti nel futuro e alla visione strategica, abbiamo consolidato la nostra leadership nel settore".

Oltre a loro, erano presenti anche l’amministratore delegato del Gruppo, Gerardo Savini, e il presidente di Mercedes-Benz Italia, Marc Langenbrinck, che ha proceduto al taglio del nastro insieme al sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, e a Lucentini. L’evento, riservato alle autorità locali, è stato moderato dal titolare dell’agenzia di comunicazione Peaktime, Alvin Crescini. "Siamo sempre contenti di vedere un’impresa che investe sul nostro territorio — è il commento di Silvetti — Delta Motors alza l’asticella della qualità, in termini non solo di assunzioni, ma anche di strutture sostenibili che stiano a passo coi tempi".