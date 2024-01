"Un nuovo contenitore per gli eventi dell’estate"

Un contenitore per eventi dedicato ai giovani, con musica e spettacoli, per la prossima stagione estiva e per salvare la città dopo il forfait del Lazzabaretto. Ad annunciarlo è l’assessore alle politiche giovanili, Marco Battino, che spera ancora di veder salva la stagione del noto locale sul molo della Mole: "Non è ancora certo, ma purtroppo molto probabile che i lavori per mettere in sicurezza il ponticello d’accesso allo spazio del Lazzabaretto non saranno finiti in tempo. La scadenza – spiega Battino – era fissata per fine maggio, ma credo si dovrà andare oltre e dunque la stagione 2024 salta. Detto questo, ho letto tante cose sbagliate sui social: noi non chiudiamo assolutamente quello spazio, posticipiamo la stagione all’anno prossimo per i motivi poc’anzi ricordati. Il responsabile del Gulliver (l’avvocato Michele Cantarini, ndr.) ha incontrato il sindaco Silvetti e preso atto della necessità, probabilmente, di spostare la fine del contratto di gestione del Gulliver dal 2024 al 2025".

Resta il buco lasciato dalla mancanza di uno spazio amato e molto frequentato dai giovani e non solo. Un bacino di utenza che cercherà ovviamente altra canali di svago e su questo Battino sta lavorando: "Mi faccia prima fare una premessa, la nostra intenzione, come amministrazione, non è quella di trovare un sito alternativo al Lazzabaretto per l’estate 2024 e finisce lì. L’obiettivo – spiega Battino – è allargare l’offerta in città per i prossimi anni a venire. Sì al Lazzabaretto, sempre, ma accanto a questo tutta una serie di altre proposte. Vogliamo che Ancona sia viva sempre e con tante offerte rispetto a un passato privo di eventi. In questo senso va, ad esempio, la riapertura del chiosco bar di piazza Stamira, approvato in Consiglio e che nei prossimi anni, tra il 2025 e il 2026, troverà copertura finanziaria".

Dopo la premessa la risposta sullo spazio all’aperto da attivare in estate: "Stiamo valutando un paio di soluzioni – conclude l’assessore –. Sarà uno spazio per i giovani con musica ed eventi e un’attività di bar/ristorazione, sulla falsa riga di quanti proposto dal Lazzabaretto, non in alternativa, ma in aggiunta".