Un nuovo murales in terapia intensiva

Nuovo murales all’interno della Terapia intensiva dell’ospedale Carlo Urbani. Si è concluso con successo il progetto pluriennale nato nel 2018 "Umanizzazione delle cure di terapia intensiva" nato dalla collaborazione tra il liceo Artistico Mannucci di Jesi e il reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale. Obiettivo: "Migliorare gli aspetti organizzativi e umani nei confronti dei pazienti e dei loro familiari durante il ricovero e favorire uno sviluppo culturale, professionale, sociale e umano degli studenti è stato l’obiettivo di questo percorso di realizzazione di murales sulle pareti del reparto con gli allievi del liceo che si sono adoperati nella decorazione del corridoio prospicente l’ingresso del reparto e delle 6 stanze di degenza". "Il lavoro di questi bravissimi studenti – rimarca il direttore della Terapia intensiva Tonino Bernacconi - porterà beneficio ai degenti al risveglio dopo la cura, ai familiari che soggiornano per ore a fianco del proprio congiunto, e a tutto il personale". Quaranta studenti hanno lavorato per i murales: un "albero della vita" a tinte magenta e blu con mani che si intrecciano, pesci rossi in un fondale marino, un mondo fantastico con bambini che giocano sospesi senza leggi di gravità, alcuni dei principali monumenti di Jesi e ora un grande oblò.