Un nuovo servizio: ecco il trasporto sociale

È attivo da ieri un nuovo servizio di trasporto sociale a Jesi. Lo ha annunciato l’Asp Ambito 9. L’iniziativa è stata pensata per rispondere alle esigenze di mobilità della popolazione anziana e vulnerabile del territorio. Il servizio è organizzato e gestito dall’Associazione Diritti degli Anziani – Ada Marche e garantirà il trasporto per recarsi a visite mediche, centri diurni, attività sociali e altre necessità quotidiane. Rientra all’interno delle numerose attività che Ada Marche promuove al fine di tutelare i diritti degli anziani e migliorare la loro qualità della vita, come i progetti su salute e prevenzione, sicurezza domestica, educazione finanziaria e sensibilizzazione sui pericoli delle truffe. Per info 351.3706392 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.