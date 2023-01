Un nuovo treno Rock viaggerà nelle Marche

Da oggi un nuovo treno Rock viaggerà sui binari tra Ancona e Piacenza e tra Ancona e Pescara. Potrà trasportare sino a 1.130 persone, con oltre 600 sedute. Il nuovo mezzo è stato presentato ieri ad Ancona nel nuovo capannone delle Officine Imc (Impianto Manutenzione Corrente) di Trenitalia, anch’esso inaugurato ieri e dotato delle migliori tecnologie per la manutenzione dei treni diesel di ultima generazione. "Si tratta di un treno altamente innovativo e sostenibile – ha detto Sabrina De Filippis, direttore Business Regionale Trenitalia – costruito con materiale ecosostenibile e sino al 97% riciclabile, con un consumo energetico inferiore del 30% rispetto al passato".

Un treno di tutti l’ha definito la De Filippis che conferma l’impegno di Trenitalia per rendere la mobilità collettiva sempre più integrata e sostenibile. Un treno che contribuisce al progressivo rinnovo della flotta nelle Marche che con la consegna di questo nuovo Rock porta a venticinque i nuovi convogli regionali con 9 Jazz, 4 Pop, 9 Swing e 3 Rock. "Prosegue l’impegno di Trenitalia sottoscritto con la Regione nel Contratto di Servizio – ha sottolineato Goffredo Brandoni, assessore regionale ai Trasporti – che si completerà entro il 2025 con l’arrivo nelle Marche di altri 16 nuovi treni, 8 Rock ed 8 a Media Capacità. Un contratto che prevede investimenti per 300 milioni di euro di cui 206 destinati proprio al rinnovo dei treni regionali".

L’assessore ha poi ricordato gli incrementi qualitativi che si stanno ponendo in atto nelle Marche con nuovi servizi combinati treno+bus, per Urbino e Fermo e i due link "accademici", il "Politecnica link" e il "Medical link" con i quali si può prenotare il treno sino alla stazione di Ancona e il bus per raggiungere rispettivamente le facoltà di Monte d’Ago e quella di Medicina a Torrette.

Il nuovo Rock è un treno a doppio piano, con prestazioni pari a quelle di una metropolitana, con 5 carrozze e potrà raggiungere la velocità di 160 Km orari. In ogni carrozza è presente un grande monitor che consentirà al passeggero di seguire la tratta e telecamere con ripresa lieve per un viaggio in sicurezza. Anche l’accesso alle carrozze sarà oltremodo facilitato con l’accesso a pari livello del binario. Due postazioni, per chi ha problemi di disabilità sono presenti nelle immediate vicinanze delle porte e dei bagni proprio per evitare inutili e faticosi spostamenti. Sempre nel solco della sostenibilità sono presenti 9 posti bici con tanto di presa elettrica per la ricarica necessaria a quelle di nuova generazione. Grazie al Contratto di Servizio che la Regione ha sottoscritto con Trenitalia il trasporto delle bici è gratuito nei limiti dei posti disponibili. Attualmente nella nostra regione i treni a disposizione prevedono 700 posti bici ogni giorno che passeranno a 1.100 nella primavera quando torneranno in servizio carrozze con 64 posti ognuna.

Claudio Desideri