Un nuovo treno tutto elettrico per le Marche

Si chiama Pop ed è uno dei treni di ultima generazione che va a sostituirne uno vecchio e che ora fa parte della flotta delle Marche. E’ stato presentato ieri mattina sui binari ovest della stazione di Ancona, un mezzo dallo stile sobrio e sportivo, con una bicicletta disegnata sulla fiancata, con agganci per le bici e possibilità di ricarica per quelle elettriche, totalmente elettrico ma con un occhio al consumo, ridotto del 30%, e un altro all’ambiente, visto che è totalmente riciclabile. Con questa nuova introduzione la flotta regionale prosegue il suo percorso di rinnovamento, dopo l’immissione in servizio di altri 17 treni di ultima generazione. Entro la fine del 2025 ne arriveranno altri otto, per ringiovanire ulteriormente l’età media del parco mezzi regionali di Trenitalia, che attualmente è inferiore ai sette anni.

Il nuovo treno fa parte di un investimento complessivo di Trenitalia che nasce in seguito a un accordo siglato nel 2019 con la Regione, durata quindici anni, per complessivi 300 milioni di euro, di cui 37 a carico della Regione Marche e 28 da fondi Pnrr. Ieri mattina la presentazione del nuovo Pop, con l’assessore regionale Goffredo Brandoni, il consigliere Mirko Bilò, il direttore business regionale di Trenitalia, Maria Annunziata Giaconia, e il direttore regionale Marche, Marco Trotta. "E’ il quinto treno elettrico monopiano che si aggiunge ai diciassette già arrivati – ha spiegato Maria Annunziata Giaconia – entro questo anno ne arriveranno altri sette monopiano e uno doppio piano. Sono treni di nuova generazione, non solo con caratteristiche tecniche e performance all’avanguardia, ma sono pensati per la sostenibilità, per l’uso delle famiglie, per chi viaggia in bicicletta, tutti dotati di videosorveglianza. Non sono solo investimenti che rientrano nel contratto di servizio con la Regione Marche, ma c’è anche una programmazione di ulteriori servizi".

Da domenica 15 giugno, infatti, per incentivare i viaggi di chi si reca al mare vengono introdotti nuovi treni verso le località balneari e potenziati i servizi su Loreto. Confermati per l’estate anche i servizi di bus-link, come il Conero Link, con 43 corse al giorno tra la stazione di Ancona e la piazzetta di Portonovo.

Giuseppe Poli