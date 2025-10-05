Un nuovo volto da nord. Bosco urbano e Verrocchio

"I lavori alla Palombella? Nel 2026 consegna del cantiere per l’autostazione all’ex Verrocchio, nascita del ‘bosco urbano’ sulle ceneri dell’ex Benincasa e inaugurazione dell’area all’ex stabilimento Dreher". Il rilancio del quartiere storico nei pressi della stazione, sfigurato e mai recuperato dai tempi della frana del 1982, viene vidimato dalla firma del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti. Per ora restano una serie di ‘Vorrei ma non posso’ o meglio, non riesco. L’hub del trasporto pubblico locale a due passi dalla stazione ferroviaria rischiava di diventare l’ennesima incompiuta; sembra, tuttavia, che l’intercessione del sindaco sulla ditta incaricata del cantiere, che sembrava ormai decisa a mollare l’appalto, abbia avuto effetti taumaturgici. Di fatto fino a ieri il cancello che immette nell’area del cantiere continua a restare chiuso e il tempo passa. La ditta, in base agli accordi, avrebbe l’obbligo di consegnare l’opera entro i primi tre mesi del 2026 e quindi, con le feste natalizie di mezzo, ne mancano meno di sei. Come ricordato in un nostro articolo di alcuni mesi fa, il sindaco ha confermato l’ipotesi concreta di riaprire il discorso con Rfi per la realizzazione del ponte pedonale di collegamento tra Verrocchio e stazione dei treni.

E poi c’è il resto, in parte collegato al Verrocchio. Prendiamo i lavori all’ex scuola Cinzio Benincasa (per anni in passato centro di accoglienza per senza fissa dimora) che sono iniziati da alcuni mesi, sempre al netto di alcuni rallentamenti. L’edificio è ancora in piedi, seppur svuotato, e presto partirà la demolizione finale. Al posto di quell’edificio (dovrebbe essere demolita anche una palazzina che si trova nella stessa area) nascerà, come ricordato dal sindaco Silvetti, un bosco urbano assieme a a un parcheggio per i camper. Un’altra opera collegata, stavolta sotto il profilo viario, è la rotatoria di servizio all’autostazione.

Inizialmente doveva essere realizzata proprio davanti all’ingresso del Verrocchio, poi il progetto è stato spostato più a nord, all’altezza dell’incrocio con via Berti. Proprio in quella zona a breve partiranno i lavori di consolidamento di un pezzo della falesia soprastante per la messa in sicurezza. Infine l’ex Dreher, altro progetto partito dalla vecchia giunta e concluso dall’attuale amministrazione comunale. L’opera è stata conclusa da tempo ormai, manca soltanto. l’inaugurazione.