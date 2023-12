"Un omaggio ai poeti marchigiani"

Nuovo progetto musicale per il gruppo folk La Macina che presenta il suo ventesimo disco. "Il dono che non si nega (La Macina ai poeti amati)" è il "coronamento dei nostri cinquantacinque anni di attività" come spiega il fondatore e colonna portante della Macina, Gastone Pietrucci. I musicisti de La Macina, hanno messo in musica alcune liriche di poeti marchigiani, tra i quali Francesco Scarabicchi, Allì Caracciolo, Remo Pagnanelli. "Il progetto – spiegano dal gruppo folk - mira soprattutto a diffondere ulteriormente la conoscenza e le opere, di alcuni, tra i più significativi poeti marchigiani, con un omaggio particolare a Piero Cesanelli, cantautore, ideatore, fondatore e direttore artistico di Musicultura (Festival della canzone popolare e d’autore). Un omaggio quindi de La Macina ai grandi poeti, portando in musica le loro parole, le loro emozioni e la loro anima.

Il disco prodotto dal Centro Tradizioni Popolari sarà presentato in prima nazionale, sabato prossimo al Teatro "Pergolesi" di Jesi, con la partecipazione straordinaria di Elisa Ridolfi, una delle voci marchigiane più interessanti del panorama musicale italiano, la grande voce poetica di Allì Caracciolo, la moglie del poeta Francesco Scarabicchi, Liana De Gregorio le voci narranti degli attori Maria Novella Gobbi, Francesca Merloni, Mugia Bellagamba, Sergio Carlacchiani, Milena Gregori, Filippo Paolasini, Piergiorgio Pietroni, Dante Ricci, e con la partecipazione straordinaria del critico letterario Massimo Raffaeli e di Paola Promisqui Cesanelli. Il cd è dedicato a Maurizio Agasucci, Mizio, l’amico indimenticato e immenso interprete, nonché geniale e straordinario costumista dello storico Sperimentale Teatro A. La grafica di questo ventesimo Cd della Discografia de La Macina è stata curata, come tutti gli altri dall’architetto Stefano Santini, ormai "storico" e fondamentale collaboratore del gruppo.

Il libretto allegato al cd è corredato e impreziosito da ben dodici collages di Gastone Pietrucci. Ingresso alla serata di sabato: 12 euro compreso il cd omaggio. Il nuovo progetto arriva dopo la collaborazione con i Gang, per il progetto folk-rock: Macina-Gang, Nel tempo e oltre cantando, premio Tenco 2004, come SuperGruppo dell’anno, quella con il jazz, con il quartetto di Samuele Garofoli: Gastone Pietrucci e Samuele Garofoli Quartet, Ramo de fior e quella con la musica sinfonica del Maestro Stefano Campolucci, Gastone Pietrucci e l’Orchestra Giovanile delle Marche, diretta dal Maestro Stefano Campolucci (2014). Prenotazione obbligatoria alla biglietteria Teatro "Pergolesi" : 0731206888.

Sara Ferreri