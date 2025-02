Un omaggio alle aziende storiche

L’amministrazione comunale ha organizzato una serie di serate per rendere omaggio alle aziende che operano da più tempo nel nostro territorio. "Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per valorizzare la storia economica di Senigallia e per esprimere il nostro riconoscimento agli imprenditori e alle loro famiglie, che da decenni contribuiscono con il loro impegno al benessere della nostra città" - spiega Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia - Il primo appuntamento si è svolto sera alla Rotonda a Mare alle 21 e ha visto la partecipazione di 45 aziende che sono sul palco per ricevere dal sindaco e dagli assessori una pergamena di ringraziamento. Queste aziende, le più longeve, sono attive da oltre settant’anni. Durante la serata, sono state proiettate anche fotografie storiche fornite dalle stesse aziende, che raccontano le origini di attività che, dopo tanti anni, continuano a essere un punto di riferimento per la comunità. Seguiranno altri appuntamenti: il prossimo, stasera e altri ancora a marzo. Molte sono infatti le aziende di Senigallia che vantano una lunga tradizione. Un’iniziativa importante per premiare l’impegno dei tanti commercianti che, nonostante le difficoltà del commercio al dettaglio schiacciato dall’e-commerce negli ultimi anni, continuano a reinventarsi per restare accattivanti nei confronti del cliente. L’accesso alla Rotonda è aperto al pubblico, fino al raggiungimento della capienza disponibile.