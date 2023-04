Un operaio tornitore per azienda meccanica

Un addetto alla tornitura industriale dei metalli. Codice offerta 615013. Cpi Senigallia Email: [email protected] Pec: [email protected] Tel: 0719959104. Llavoro dipendente. La ditta Senamek s.r.l. officina metalmeccanica di precisione con sede ad Ostra Vetere (AN), ricerca un "Operaio meccanicotornitore" da adibire a mansioni di operatore CNC. Dovrà utilizzare gli strumenti di misura, tornio, disegno tecnico, centro di lavoro CNC. Preferibile ma non indispensabile esperienza pregressa. Iniziale assunzione a tempo determinato, rinnovabile e trasformabile. Orario di lavoro su due turni. Preferibile domicilio nei comuni limitrofi. Per candidarsi inviare il curriculum vitae completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: [email protected] o contattare i n. 0717925000 e 3317598281.