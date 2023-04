Un operatore fiscale al Centro assistenza fiscale

Un posto per assistente tributario. Codice offerta 1745973 Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: [email protected] Pec: [email protected] Telefono: 0712137532. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. Il Centro assistenza fiscale di Ancona ricerca un operatore fiscale per compilazione modelli 730, modello redditi, Imu. Conoscenze richieste: microsoft office e programma Zucchetti. altri requisiti: diploma scuola secondaria di secondo grado, patente b (automunitoa), disponibilità a trasferte in ambito provinciale. Si prediligono le candidature di persone tra i 25 e i 60 anni e domiciliate nelle zone limitrofe ad Ancona, Castelfidardo, Senigallia e Fabriano. Contratto a tempo determinato rinnovabile. Orario: part-time (20 ore settimanali, da luglio previsto aumento ore). per candidarsi inviare cv all’indirizzo email [email protected]