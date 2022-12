Un pacco solidale per la Fiamma Gialla più longeva

Il presidente della sezione Anfi di Ancona ha voluto rendere gli auguri di Buon Natale a Camillo Malizia, la Fiamma Gialla più longeva delle Marche, che a maggio ha compiuto 100 anni. Nella foto, l’ultracentenario mentre riceve dal colonnello Lorenzo Tizzani, una confezione natalizia realizzata dal Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona per una raccolta fondi solidali, alla quale ha aderito il sodalizio dorico, da destinare alle numerose persone fragili e con gravi patologie, ospiti della Onlus, per costituire una ”Casa sollievo” attrezzata con apparati riabilitativi per renderli più autonomi.