Un paese pieno di storie, il festival a Camerata

Chiude oggi, dopo tre giorni di iniziative all’insegna dell’incontro nel racconto, il "Festival delle storie-un paese pieno di storie" presso piazza Vittorio Veneto a Camerata Picena. L’evento, organizzato dall’associazione Acchiappasogni e dal comune di Camerata Picena, con il patrocinio del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, di Nati per Leggere Marche e dell’Osservatorio di Genere e con la collaborazione dell’IC “Matteo Ricci” di Polverigi ha visto arrivare in piazza Vittorio veneto bambini, bambine e famiglie per seguire le attività del programma.