Un paio di sneakers fatte apposta per Gimbo

Ricky Off, pseudonimo di Riccardo Capozucca, 22enne custom designer di Monte San Giusto nei giorni scorsi ha consegnato alla medaglia d’oro olimpica nel salto in alto Gianmarco Tamberi un paio di sneaker bianche con raffigurati sulla scarpa destra il viso stilizzato dell’atleta anconetano e su quella sinistra i cinque cerchi olimpici. Una passione, quella per la customizzazione, nata però in tutt’altro ambito: "Sono diplomato in meccanica all’Ipsia di Corridonia e sono stato sempre affascinato dal mondo dei motori e dalla manualità. In particolare mi sono appassionato alla customizzazione della automobili ma poi, considerando la difficoltà nel reperire gli accessori e le limitazioni del Codice della strada, ho lasciato i motori e mi sono buttato sulle personalizzazione delle sneakers grazie a dei video su You Tube di un ragazzo americano. I primi esperimenti, da totale autodidatta, li ho fatti con una mia scarpa con i materiali che avevo a disposizione. Con il tempo poi mi sono perfezionato, ho fatto diverse prove e sono riuscito a trovare i colori ed i materiali adatti".

Il campo di azione di Ricky Off ormai non si limita solo alle sneakers: "Mi considero un custom designer a tutto tondo e quindi creo personalizzazioni anche per l’abbigliamento, sedie da gaming, tavole da snowboard e tanto altro ancora. Ho scritto su Instagram a Tamberi proponendogli la realizzazione di una scarpa per celebrare la sua impresa alle Olimpiadi. Lui con grande disponibilità ha accettato e martedì scorso ci siamo incontrati a Civitanova. Le scarpe gli sono piaciute moltissimo. Gli ho raccontato la mia storia, i vari passaggi che hanno portato alla loro realizzazione ed è rimasto molto affascinato soprattutto dal fatto di avere una cosa unica, creata solamente per lui".

Lorenzo Girelli