Un PalaCasali tricolore. Al via gli assoluti giovanili

E’ tempo di tricolori al PalaCasali. Giovanili, visto che nel fine settimana scatteranno i campionati italiani indoor che vedranno protagonisti domani e domenica gli Juniores e Promesse. Un evento con oltre 1000 iscritti in rappresentanza di 216 società e 52 titoli in palio nel primo weekend del ricco mese di appuntamenti ospitati dal PalaCasali: il clou con gli Assoluti (17-18 febbraio) preceduti dai Tricolori allievi (10-11) e seguiti dalla rassegna master (22-25). Si comincia con le due giornate dedicate alle categorie under 23 (nati nel 2002-2003-2004) e under 20 (2005-2006) per le sfide che vedranno protagonisti i talenti che si sono messi in luce nelle ultime stagioni e le novità emergenti.

Tra i nomi principali nell’asta promesse il campione europeo under 20 Simone Bertelli (Fiamme Gialle): l’anno scorso proprio ad Ancona è salito al record italiano juniores di 5,51, e al femminile l’argento Great Nnachi (Carabinieri). Nei 60 metri due sprinter d’oro agli Europei U23 con la 4x100 azzurra: Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle), fresco di personale con 6.65, e Eric Marek (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) mentre non ci sarà anche se iscritto Lorenzo Simonelli (Esercito). Al via nella marcia la vicecampionessa continentale U23 Alexandrina Mihai (Fiamme Oro), nel mezzofondo sui 3000 metri Aurora Bado (Carabinieri), bronzo dei 10.000, e sui 60 ostacoli Veronica Besana (Fiamme Gialle).

Tornando ai salti, nell’alto, in pedana Idea Pieroni (Carabinieri) dopo il recente 1,87 e l’argento europeo U20 Edoardo Stronati (Fiamme Gialle), invece nel peso la tricolore assoluta all’aperto Anna Musci (Alteratletica Locorotondo), cresciuta quest’anno a 16,18. Nelle gare juniores c’è il neoprimatista italiano di categoria dei 60hs Matteo Togni (Bergamo Stars) che si è impadronito del limite con gli ostacoli dei ‘grandi’ in 7.79.

E nello sprint ha invece tremato il record dei 60 con il 7.36, a un centesimo dal primato, della marchigiana Alice Pagliarini (Fiamme Gialle) che è iscritta anche sui 200 metri. Poi i medagliati di bronzo degli Europei under 20: il velocista Daniele Groos (Atl. Futura Roma) nei 200 e il marciatore Giuseppe Disabato (Amatori Atl. Acquaviva). Nel triplo fari puntati su Erika Saraceni (Bracco Atletica) vincitrice all’Eyof da allieva e negli 800 metri su Gloria Kabangu (Acsi Italia Atletica) che ha già corso in 2:05.44. Sarà la trentesima volta che il capoluogo marchigiano accoglierà l’evento, nella serie di 49 edizioni complessive.