Un pallone, i selfie, i sorrisi

di Silvia Santarelli

Sembra di essere tornati negli anni ’80 nel cortile dell’hotel Massi, la struttura di piazzale Morandi, a Senigallia, che da martedì sera ospita 18 minori non accompagnati sbarcati martedì dalla Ocean Viking, dopo aver affrontato il mare in burrasca con onde fino a sei metri. Sono arrivati in pullman e, una volta nella struttura gestita dalla Caritas sono stati sistemati nelle stanze dove si sono potuti fare una doccia e indossare abiti puliti prima di gustarsi un pasto caldo. L’aria gelida, nonostante il sole e il cielo terso, non li ha fermati: da ieri trascorrono gran parte del loro tempo in cortile dove hanno trovato un ‘Tango’ e tra passaggi e assist sognano un futuro migliore. Nessuno ha il coraggio di girare gli occhi verso il mare, lo hanno fissato per troppe ore pensando di morire. Hanno affrontato un viaggio lungo e durissimo partendo dalla Libia per raggiungere un posto dove poter avverare i loro sogni. Sono tutti minorenni e a prendersi cura di loro sono i volontari del centro di accoglienza che li osservano a distanza e in silenzio, forse, per il timore di rovinare quello che sembra un vero e proprio incantesimo. Parlano arabo, comunicano e sorridono tra loro, e, tra un colpo di tacco e una lunga serie di palleggi, le uniche parole che si riescono a capire sono due nomi: Messi e Neymar.

Due realtà lontanissime se non fosse per il gioco che li unisce: il calcio. Alcuni cercano di scimmiottare i propri beniamini, anche se con scarsi risultati, mentre altri improvvisano un’esultanza da big match. Ore di spensieratezza che fino al giorno prima apparivano come un miraggio mentre il tempo in quella nave sembrava non passare mai e il porto, una meta troppo lontana se non impossibile. Poi lo sbarco, i controlli fino all’arrivo sul pullman e la partenza per una nuova vita che comincia da Senigallia, in una struttura a due passi dal mare, la stessa che fino a qualche anno fa ospitava turisti e che da ieri è pronta a regalare una nuova vita a un gruppo di giovani che si sta conoscendo in cerchio, attorno ad un pallone.

Ad osservarli da lontano è anche una pattuglia di carabinieri, chiamati a garantire la sicurezza. La rete di recinzione è bassa, così come la siepe che delinea il perimetro del cortile della struttura che li ospita: nessuno si avvicina al cancello, nemmeno per vedere cosa ci sta fuori. Chi non gioca al pallone fa il tifo dai terrazzi che si affacciano sul cortile, alcuni scattano foto dai telefoni che hanno in uso, ma c’è anche chi è intento con il dito, dopo averlo portato alla bocca, a ripulirsi le ciabatte che il centro di accoglienza gli ha dato in uso. Sembrano una squadra, la gran parte indossano abiti che gli sono stati donati: un giubbotto nero, pantaloni della tutta e ciabatte silver. Altri hanno ancora addosso i pantaloni del pigiama, la voglia di poter correre dietro a un pallone ha avuto la meglio su tutto. Non sanno ancora nulla del loro futuro, oggi potrebbero arrivare altri ragazzi che hanno vissuto il loro stesso inferno. Questa mattina è atteso lo sbarco dei migranti a bordo della Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere che, proprio come la Ocean Viking arriverà al porto di Ancona. Non si sa ancora di preciso quanti sono i minori non accompagnati che verranno ospitati. Intanto speriamo che qualcuno doni loro un altro ‘Tango’.