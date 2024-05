Un parcheggio coperto per le bici in centro

In centro nasce il parcheggio coperto per le biciclette. La Giunta comunale, nella sua ultima seduta, ha infatti individuato il locale di sua proprietà in cima a Costa Mezzalancia, vicino piazza della Repubblica, per la sosta delle bici. Questo spazio era già in uso per la custodia delle bici elettriche comunali e ora sarà aperto anche ai mezzi di coloro che raggiungono il centro città sulle due ruote.

Lo spazio è stato reso più decoroso e allestito con appositi porta biciclette. "Dotare la città di attrezzature per tutti coloro che vanno in bici è importante tanto quanto realizzare e sistemare le piste ciclabili per incentivare questo modo di attraversare e vivere la città" spiega l’assessora Valeria Melappioni (nella foto). Obiettivo: "Sostenere la mobilità dolce nel territorio comunale mettendo cittadini e cittadine nelle condizioni di usare le due ruote per raggiungere il centro". Gli uffici tecnici del Comune stanno studiando le modalità di gestione ed utilizzo di tale parcheggio che presto saranno presto definite e rese note alla città.