Un parco da migliorare: "A caccia di panchine"

Il Parco Chico Mendez è uno dei polmoni verdi più belli e preziosi di Perugia. Incastonato tra palazzi e scuole, regala ossigeno e spazi per rigenerarsi a tutto il quartiere ricompreso tra via Gallenga e via Cortonese, fino a lambire Centova. Al Chico Mendez incontri anziani, giovani che fanno sport, studenti in pausa, grandi e bambini con i cani al guinzaglio. Insomma un’oasi naturalistica, al cui rilancio ha contribuito con costanza e impegno anche l’associazione Natura Urbana che si occupa di curare una porzione importante del parco.

Secondo alcuni frequentatori, l’amministrazione potrebbe fare ancora di più per questo importante angolo di natura. Una signora a passeggio con il cane fa notare, ad esempio, che in molti tratti mancano panchine e cestini. "Nell’unica zona alberata e fresca (all’ingresso di via Cortonese, ndr) – dice – ci sono soltanto tre sedute. L’estate è impossibile fermarsi altrove e comunque le panchine scarseggiano quasi ovunque". Stesso discorso per i contenitori dei rifiuti. "In un’area così vasta sono distribuiti col contagocce: un problema da risolvere al più presto", fa notare un altro residente.

E poi c’è il discorso delle scalette che collegano via Cotani al Parco. "L’ultima rampa - nota un’anziana signora – è sprovvista di protezione. E’ da diverso tempo che manca la staccionata e per noi che abbiamo superato gli “anta“ può essere pericoloso percorrerle". Tra le cose da migliorare: l’apertura anche mattutina del bar, la rimozione di foglie e detriti dai viali, che quando piove si allagano a causa della sporcizia accumulata nei tombini; un progetto per l’area dell’ex Villa Nanni, che con il suo degrado e tanto abbandono di certo non fa bene al Parco.