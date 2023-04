Un parco dedicato a Mattia e Luna

E’ stato aperto al pubblico con una sorta di anteprima il "Parco di Luna & Mattia", l’area verde situata a Barbara e dedicata al bimbo di 6 anni, la più giovane vittima della tragica alluvione del 15 settembre scorso, e a Luna, un’altra piccola del paese tragicamente morta a causa di una gravissima malattia. L’apertura del parco è avvenuta con una cerimonia intima, alla quale hanno preso parte il sindaco di Barbara Riccardo Pasqualini, il parroco don Paolo Montesi, e i familiari delle vittime, in attesa dell’inaugurazione ufficiale fissata per il 22 aprile. "Sabato abbiamo fatto una pre-inaugurazione del rinnovato "Parco di Luna & Mattia" la cui inaugurazione ufficiale sarà fatta il 22 aprile – spiega il sindaco Pasqualini– ringraziamo il dottor Ligresti, presidente della Fondazione Bambi.ni che ha donato tutta la struttura e i nuovi giochi. Grazie davvero di cuore. Appena si sono aperti i cancelli si sono scatenati con tutti i nuovi giochi. Grazie ancora a tutti quanti hanno collaborato per il bel pomeriggio trascorso che ancora una volta ha visto la no stra comunità unita e stringersi nel ricordo di Luna e Mattia".

Giulia Mancinelli