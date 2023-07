"Un parco per le famiglie entro l’anno prossimo"

"Un parco per le famiglie all’intersezione tra le vie Dante e Bellocchi, dove c’è un’area abbandonata che potrebbe diventare spazio verdegioco per giovani e non". La proposta arriva dal consigliere comunale Danilo Silvi che ha predisposto una mozione ad hoc. "Dal 2012 – dice Silvi – i residenti chiedono interventi in questa zona per migliorare la qualità della vita. In prossimità della rotatoria che conduce agli impianti sportivi c’è un’area abbandonata che potrebbe diventare uno spazio verde per le famiglie. Tra i compiti di un’Amministrazione comunale – aggiunge - c’è anche quello di valorizzare non solo il centro storico, ma anche le periferie e per questo chiedo, con una mozione, di realizzare un parco entro l’anno prossimo".