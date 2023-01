"Un passo alla volta", Aliotta e il progetto contro le dipendenze

A Piticchio, fra le colline e il mare, dal 2012 è attivo il Centro Recupero Dipendenze San Nicola, eccellenza della sanità marchigiana conosciuta anche all’estero. A differenza di molte esperienze comunitarie, il programma terapeutico del Centro è breve e intenso e rappresenta un’opportunità unica in Italia, basato su un approccio interdisciplinare e ispirato al metodo dei 12 Passi degli Alcolisti Anonimi. Ideatore e fondatore del Centro è Vincenzo Aliotta, da oltre 50 anni in prima linea per offrire la migliore cura a chi si ammala e, soprattutto, per rimettere al centro della vita del paziente il senso della relazione, con sé stesso e gli altri.

Aliotta ha scritto un interessante libro che sarà presentato oggi (ore 17.30) al Seeport Hotel di Ancona (Rupi di via XXIX Settembre). Il volume, agile e divulgativo racconta la storia di un progetto al tempo stesso sanitario e culturale che ha preso corpo nel tempo e si è realizzato con la partecipazione e il contributo di tante voci diverse, nella convinzione che solo nell’ascolto e nel confronto delle differenze è possibile ricostruire un tessuto umano capace di accogliere le fragilità di chi non riesce o non vuole correre compulsivamente dietro la società contemporanea: è necessario invece fare un passo alla volta, e farlo bene.

Il testo, a partire dalle evidenze scientifiche e dagli studi recenti sulle nuove sostanze, è rivolto a un pubblico ampio, a volte inconsapevole dei rischi a cui si va incontro con le dipendenze, e ‘a chi si sveglia con il mal di denti dell’anima’ e non ha ancora imparato a chiedere aiuto. Alla presentazione interverranno, oltre all’autore, Carlo Ciccioli, psichiatra, Serenella Feduzi, psicologa e psicoterapeuta sistemico-relazionale, Simonetta Pelliccia dell’Associazione Rose Bianche sull’Asfalto, Barbara Bonomi Romagnoli, giornalista e curatrice del volume. Modera Matteo Massi, caporedattore centrale del QN. "Un passo alla volta. La vita oltre le dipendenze" è anche un podcast online da lunedì su Spotify e Apple Podcast. Aliotta, romano, laureato in Lettere e Filosofia e Sociologia, dal 1969 vive nelle Marche. Partecipa con il gruppo di Careggi alla stesura del ‘Libro Italiano di Alcologia’. Dal 2010 si dedica a tempo pieno al Centro San Nicola.