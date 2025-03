Un patrimonio da salvare. Si restaura la nostra storia. Quasi tre milioni dal governo tra Arco di Traiano e porto

La storia non si cancella ma va sempre "restaurata", affinché un’opera mantenga la bellezza di un tempo. Ne è ben a conoscenza il ministero della Cultura, che a fine gennaio ha dato il via libera allo stanziamento delle risorse economiche nel Fondo per la tutela del patrimonio culturale, nel periodo 2025-27. Con l’obiettivo di mettere in sicurezza e restaurare "beni di valore archeologico, storico, artistico e architettonico". Da Roma, in tutte le regioni d’Italia, arriveranno così proventi per 520 milioni di euro: 130 milioni entro fine 2025, 150 milioni nel 2026 e 240 milioni fra due anni.

In provincia di Ancona, saranno 11 le aree oggetto di lavori, per un totale di quasi 3 milioni di euro che saranno investiti rispetto agli oltre 7 milioni dedicati per l’intera regione: sette nella città di Ancona, tre in provincia (a Fabriano, Arcevia e Senigallia) mentre la rimanente, dedicata a tutti i comuni marchigiani e dal valore di 300mila euro, riguarda "la mappatura dei depositi d’archivio, con annessa ricognizione della documentazione interessata, e lo scarto di quelli i cui strumenti di corredo risalgono agli anni 60".

Se si guarda al capoluogo, saranno finanziati entro due anni 190mila euro sulla Necropoli e gli abitati di vari periodi "per il restauro, la messa in sicurezza e il riordino di complessi archeologici rilevanti e in condizioni conservative precarie, giacenti nei depositi della Soprintendenza". Poi 276mila euro per l’Arco Traiano (con obiettivo la manutenzione e valorizzazione nel grande progetto di riqualificazione dell’area del Porto Antico), 200mila euro per i mosaici in deposito presso il tunnel di via Birarelli, 334mila euro per Porta Santo Stefano "al fine di completare il restauro degli ambienti" e 700mila euro per il laboratorio di restauro della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro Urbino, in questo caso "per il miglioramento sismico, la riqualificazione degli ambienti e l’adeguamento delle attrezzature".

Altri 66.448 euro saranno quindi investiti nella digital library "per lo studio, il restauro, la valorizzazione e la fruizione della collezione di stampe antiche e del Globo celeste" del cartografo olandese Willem Jansz Blaeu. Altra schedatura archivistica "con annesso riordino, spolveratura e movimentazione nel capoluogo", da 35.380 euro, verrà dedicata alle liste di leva tenendo conto dei nati nel Comune di Ancona e in provincia tra il 1839 e il 1952.

Della provincia, invece, 196.583 euro saranno stanziati dal Ministero a Fabriano per la "tutela, valorizzazione e fruibilità, anche per un pubblico con ridotta mobilità", dell’area archeologica di Attidium. Al Comune di Senigallia verranno invece dedicati 580mila euro per il "completamento e la sistemazione funzionale" della Rocca Roveresca. Gli ultimi 75mila euro saranno infine inviati ad Arcevia per i lavori al Museo archeologico statale di Corso Mazzini, in particolare la "prosecuzione del progetto di valorizzazione e implementazione della fruibilità della struttura, con interventi conservativi e di restauro dei reperti archeologici per la nuova esposizione".