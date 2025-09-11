Un patto per la sanità nelle Marche: "Rivoluzione che parta dai cittadini"

Le sollecitazioni ai partiti, e soprattutto a chi si candida a governare le Marche nella legislatura 2025-2030, viaggiano sotto forma di quesiti e azioni possibili. In cima c’è quello del coinvolgimento e della partecipazione delle comunità. E il Coordinamento dei Comitati di partecipazione per la tutela della salute dei cittadini a richiedere: "Ritenete che essi – e per essi, s’intende proprio "i cittadini" – debbano avere un ruolo reale nella programmazione, pianificazione, vigilanza, controllo del Servizio sociosanitario?". In caso di risposta affermativa, quali iniziative e scenari futuri? Un esempio, piuttosto strutturato, di quanto presentato ieri mattina dai sette presidenti dei Comitati regionali (Maria Mencarini, presidente del Comitato per l’Azienda sanitaria territoriale 1, Roberto Grelloni, presidente del Comitato per l’Ast 2, Veros Bartoloni, presidente del Comitato per l’Ast 3, Michela Lunesu, presidente del Comitato per l’Ast 4, Maurizio Ramazzotti, presidente del Comitato per l’Ast 5, Fabrizio Burzacchini, presidente del Comitato per l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche e Roberto Amici, presidente del Comitato per l’Ircss Inrca e portavoce dello stesso Coordinamento marchigiano). Stimoli e proposte, insomma, per "migliorare la sanità".

Forti di un’ampia pianta organica, in quanto i Comitati di partecipazione sono espressione di centinaia di associazioni di volontariato e sono presenti per legge nelle sette Ast marchigiane. Da parte loro, un’azione costante "per migliorare la condizione dei pazienti, sia per la qualità delle cure che per l’umanizzazione del servizio sociosanitario", dicono oggi riuniti in un unico Coordinamento "per elaborare i problemi comuni a tutti i marchigiani ovunque risiedano, ma anche per dare la possibilità alla Regione di avere un unico interlocutore, fortemente rappresentativo". Ma, soprattutto, per chiedere ai candidati presidenti e ai loro gruppi politici "di avere il coraggio di attuare una vera e propria rivoluzione copernicana". In altre parole: "Ricevere dai cittadini stessi, sulla base quindi dei loro bisogni reali, quelli che sperimentano sulla propria pelle, le indicazioni di cosa fare nella sanità".

E allora, sulla scia di cinque macro-temi, sono nati altrettanti quesiti cui – per il Coordinamento – dovrebbero corrispondere impegni e azioni operative precise per affrontarli. Dalla partecipazione dei cittadini ai tempi delle liste di attesa, passando per l’assistenza sociosanitaria e territoriale. Per arrivare, poi, ai nodi del pronto soccorso (affollamento e accessi, talvolta, impropri) e della carenza di personale.

I punti sono già stati inviati ai sei candidati presidenti, con la richiesta di avere risposte scritte (e una concreta attuazione nei prossimi cinque anni), per avere "una sorta di traccia programmatica", da "presentare poi alla popolazione in modo trasparente e pubblico". Inoltre è stato richiesto agli aspiranti governatori un incontro per dialogare su questa "iniziativa innovativa, che si pone non come antagonista, ma come strumento possibile di progettazione collaborativa fra cittadini e istituzioni".