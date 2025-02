Un patto per Villa Beer: "Così sistemiamo il parco"

Sei altalene, una anche per i diversamente abili, quattro scivoli di cui due per i bambini più piccoli, un ponte tibetano, una cupola per arrampicata, una casetta, un dondolo, venti panchine, quattro tavoli, videocamere, cestini, un campetto, un’area palestra, un orto e la riparazione di un buco alla recinzione dell’area cani. Sono state queste le richieste che l’attivista ambientalista Chiara Cuccaroni ha presentato al Comune, per riqualificare il parco pubblico di Villa Beer, nell’incontro che si è tenuto ieri pomeriggio con l’assessore al Verde Daniele Berardinelli, dopo la minaccia di incatenarsi al cancello del parco. "Tutte cose ragionevoli – ha detto l’assessore – e che vanno nella direzione di decisioni già prese per la sistemazione del parco. In breve tempo si farà una variazione di bilancio che porterà ad avere i soldi destinati al servizio Verde. Saranno circa 50-60mila euro credo e con quei fondi faremo interventi anche in altri parchi pubblici. Per la villa in sé la procedura è più lunga, serve un investimento più alto ma potremmo accedere a dei bandi se arrivano".

Entro maggio il parco potrebbe avere già una sistemazione esterna, con i giochi nuovi, le panchine, tavolini, insomma un arredo sia per bambini che per grandi. Attrezzarlo anche per attività sportive si potrà fare con i bandi per sport e salute, bandi ministeriali. All’incontro di ieri hanno partecipato anche i tecnici, Daniela Marsigliani, coordinatrice del gruppo lavoro parchi-gestione-verde e giochi e Nicola Picchio dell’ufficio Verde. Presenti anche due cittadine che avevano saputo dell’incontro. "Se mettono i giochi – ha detto Cuccaroni – è fondamentale mettere anche le telecamere. Il parco deve essere accessibile anche agli adulti e per chi vuole fare sport. L’incontro è stato proficuo, spero di vedere un parco diverso a maggio".

La protesta di incatenarsi al cancello del parco per ora rimane sospesa. Cuccaroni ieri mattina si sarebbe dovuta legare ad oltranza all’ingresso del parco, per incontrare sul posto sindaco e assessori. Giovedì l’assessore Berardinelli ha chiamato la cittadina per convocarla per un incontro nel suo ufficio. Un’apertura ad ascoltarla e a fare il punto sul parco pubblico che il Comune non vuole trascurare. In passato c’era stata anche una raccolta firme consegnata poi all’amministrazione precedente. Lo scoglio duro è riqualificare l’immobile, la villa, chiusa dopo il terremoto del 2016 perché inagibile a causa della scosse. L’investimento è più oneroso e si potrebbe accelerare un intervento se si trovasse un privato, uno sponsor pronto ad investire nell’immobile. Per il suo recupero il Comune aveva pensato anche di ricavare delle aule studio per gli studenti universitari. All’interno c’è già una biblioteca, con diversi volumi che negli anni sono stati donati al Comune.