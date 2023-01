"Un Pd inclusivo e innovativo"

I giovani del Pd delle Marche vogliono dire la loro in vista del congresso regionale del partito. Ecco come vorrebbero il partito: "Innovativo, inclusivo e sostenibile _ si legge in una nota firmata da 24 membri del movimento giovanile _. Ci proponiamo di farci parte attiva di questo appuntamento presentando pubblicamente le nostre idee e le nostre intenzioni per far sì che il Partito Democratico regionale del futuro, dopo l’esperienza del commissariamento, sia pronto a cominciare un percorso nuovo, per dare risposte e rappresentare veramente i cittadini. Sono ormai trascorsi due anni dalla sconfitta elettorale in Regione, e occorre ritrovare la sintonia con i marchigiani per tornare a governare. La nostra prima volontà è cercare partecipazione e dialogo, ridando voce alle tante e ai tanti iscritti che ne rappresentano la linfa vitale. Ecco i firmatari di questo percorso condiviso: Andreose Eugenio, Barazzoni Enea, Belardinelli Marco, Belegni Andrea, Bomprezzi Chantal, Bruni Federico, Carelli Jacopo, Castagna Elvis, Castellani Matteo, Ciani Omar, Fiordelmondo Federica, Grassetti Adele, Margiotta Giovanni, Mezzabotta Giulia, Monda Massimo, Mosca Giacomo, Pascucci Matteo, Ramini Beatrice, Rossano Fabio, Salvatori Andrea, Santarelli Luca, Santarelli Mattia, Sturani Daniele, Vitali Dorotea.