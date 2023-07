Un percorso archeologico da nove milioni di euro

Dalla nuova illuminazione al grande progetto di recupero di Palazzo degli Anziani e della Casa del Capitano: l’area portuale a stretto contatto col centro storico. Dal Sacello Medievale al rilancio dell’area. Tra i progetti spiccano quelli dell’Iti Waterfront 3.0 (investimenti territoriali integrati POR FESR Marche 2014-2020)con un finanziamento complessivo di 6 milioni e mezzo di euro, articolato attraverso canali diversi, come sempre avviene per i finanziamenti europei attinenti anche l’efficientamento energetico e i contributi alle imprese. Il percorso archeologico dal porto al Duomo passando per Palazzo degli Anziani, destinatario di 2,2 milioni di euro con possibile integrazione di ulteriori 800mila euro. Infine è ormai completato l’articolato progetto della nuova illuminazione che valorizza il fronte mare fino a Porta Pia, il Guasco e l’area portuale con suoi monumenti, con via della Loggia, via Matas e così via, per oltre un milione di euro. Nel sopralluogo di ieri mattina i dirigenti del Comune, Claudio Centanni, Stefano Capannelli e Roberto Panariello, assieme agli altri funzionari e direttori dei cantieri, hanno dettagliato le procedure di una serie di opere. Tra cui la più importante, il recupero del Sacello medievale di fianco a Palazzo degli Anziani passando per piazza Dante e l’area del Porto Traianeo. Una delle tappe chiave, oltre al Palazzo degli Anziani. L’accesso al cosiddetto Urban centre, collocato al piano terra completamente ripristinato e articolato su due livelli, con una configurazione tale da potere accogliere diversi progetti e iniziative artistiche e culturali. Sono in corso i lavori per recuperare un percorso archeologico e una passerella che dalla piazza inferiore, e prima ancora dall’area portuale con i suoi monumenti storici, condurrà fino alla sommità del colle e alla Cattedrale di San Ciriaco. È uno dei progetti più importanti, quello con al centro Palazzo Anziani, suddiviso in quattro stralci: per i primi tre il finanziamento è, come già ricordato, pari a 2,2 milioni di euro. Attualmente è in corso una trattiva con la Regione con l’obiettivo di inserire anche l’intervento su piazza Dante, con conseguente fine lavori nel 2026 (anziché nel 2024). Nel progetto rientra anche la Casa del Capitano, altro manufatto medievale di pregio, il Comune si sta occupando dell’intervento sulla parte esterna, una piazza con arredi e varchi che mettono in correlazione l’area portuale con quella archeologica.