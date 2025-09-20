Un "percorso vita" nell’area verde

Il Comune di Falconara ha ottenuto un finanziamento di circa 5mila euro nell’ambito del Bando regionale per la concessione di aiuti destinati al finanziamento di piccoli progetti volti alla promozione del benessere e della qualità della vita a livello territoriale.

Grazie a questo contributo, ottenuto sulla base di una proposta progettuale dell’ufficio Ambiente, è stato possibile realizzare un nuovo percorso vita all’interno dell’area verde tra via Puglie e via Liguria, che si sviluppa sotto il plesso scolastico Mercantini-Ferraris.

In particolare, sono state installate quattro stazioni per l’attività motoria, dotate di attrezzature moderne e accessibili a tutti: tre piattaforme per esercizi dedicati a gambe e busto; due sbarre orizzontali con pioli in acciaio inox; una panca per esercizi con busto; una struttura a parallele.

L’intervento ha un duplice obiettivo: da un lato, favorire l’accesso a un’attività fisica gratuita, all’aperto e a contatto con la natura, promuovendo stili di vita sani e il benessere psicofisico della cittadinanza; dall’altro, valorizzare un’area verde che in passato risultava poco attrattiva e scarsamente frequentata, trasformandola così in un vero e proprio spazio di verde attrezzato.

"Questo nuovo percorso vita – è il commento dell’assessore all’Ambiente, Elisa Penna – offre a tutti l’opportunità di fare attività fisica all’aperto e contribuisce a rendere l’area verde di via Puglie, più accogliente e fruibile da parte di famiglie e sportivi. Investire in spazi come questo significa prendersi cura non solo del territorio, ma anche del benessere della nostra comunità".

Un intervento che vuole rendere più acfcattivanti le aree verdi già presenti in città.