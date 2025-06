Un Piano idrogeologico "mobile": si cambia in base ai lavori eseguiti

Il sindaco Massimo Olivetti, accompagnato dall’assessore all’urbanistica Gabriele Cameruccio, dall’assessore porto Elena Campagnolo e dalla responsabile dell’ufficio urbanistica, è stato ricevuto mercoledì a Roma dai vertici dell’Autorità di Bacino Distrettuale Centrale per discutere del nuovo Pai, oggetto di diverse osservazioni da parte del Comune e dei cittadini.

"Durante l’incontro, il segretario Generale dell’Aubac, Ing. Marco Casini, e l’Ing. Spina hanno assicurato che entro questo mese verrà presentato l’esito dello studio condotto dalle Università, dalla Cima e dalla stessa Autorità di Bacino, insieme al cronoprogramma degli interventi previsti lungo tutto il bacino. "Questo permetterà di gettare le basi per il nuovo Piano di Assetto Idrogeologico di Distretto, che sarà presentato a fine luglio" le parole di Olivetti.

Il piano avrà la caratteristica di prevedere una trasformazione quasi automatica delle aree a rischio in aree sicure, in base all’avanzamento dei lavori di mitigazione studiati. Inoltre, saranno introdotte nuove Norme Tecniche di Attuazione, ovvero norme aggiornate da applicare alle singole aree in funzione dell’evoluzione dello stato dei lavori. Nel frattempo, l’Aubac si occuperà di esaminare le varie osservazioni pervenute dal Comune di Senigallia, dai cittadini e dalle associazioni.

Il sindaco Olivetti ha espresso grande soddisfazione, sottolineando che, contrariamente a quanto avvenuto finora, il nuovo piano non sarà statico, ma prevederà un’evoluzione automatica che consentirà di ridurre senza problemi burocratici le zone a rischio, man mano che le opere di mitigazione verranno realizzate. Si tratta di uno strumento moderno e flessibile, diverso dai Pai precedenti, che potrà rispondere meglio alle esigenze di sicurezza della popolazione e permetterà di trasformare il tessuto cittadino senza dover attendere tempi lunghissimi.