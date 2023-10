Un piano triennale per la formazione

Un piano triennale (2024-2026) per spingere l’inserimento al lavoro nelle Marche, investendo complessivamente circa 350 milioni di euro per politiche del lavoro e della formazione mirate in particolare a un certo tipo di destinatari: giovani e persone che non lavorano e non studiano (Neet), donne, soggetti in età avanzata che devono reinserirsi e persone con disabilità. La presentazione lunedì mattina in Regione a Palazzo Raffaello con l’assessore regionale Stefano Aguzzi e il presidente Francesco Acquaroli che lo hanno definito un "piano choc". Un piano triennale, ha ricordato Aguzzi, che darà la possibilità di "programmare per il lavoro, insieme a imprese, enti formatori, coinvolgendo il settore privato, agenzie, oltre ai centri per l’impiego" superando il limite derivante da avere solo piani annuali. L’ammontare di risorse messo in campo in tre anni supera di gran lunga la programmazione 2014-2021 (227 milioni di euro). Tra i percorsi da potenziare la formazione duale, cioè avvalersi dell’ingresso in imprese di chi fa corsi di formazione, ma anche incentivi all’imprenditorialità (creazione di imprese, start up, aiuto a forme di subentro di lavoratori in aziende e al ricambio generazionale); forte investimento sugli Its (Istituti tecnici superiori) con 16 milioni di Pnrr per 26 corsi formativi rispetto ai 15 attuali, agevolare l’incrocio tra domanda e offerta, formando le figure che servono alle imprese. Per quanto riguarda giovani e Neet i percorsi si incentreranno su formazione, orientamento, tirocini, borse lavoro e ricerca, borse tematiche, botteghe scuola, contrasto alla dispersione scolastica, supporto all’autoimpiego o alla creazione di start up, incentivi alle assunzioni.