"Un piano urbanistico guardando ad Ancona"

Un nuovo Piano urbanistico, la collaborazione con i comuni limitrofi, il risanamento dei siti inquinati del territorio e il rilancio dell’aeroporto. Sono i temi centrali che il decano della politica falconarese, Clemente Rossi, pone al centro dell’agenda per i prossimi anni.

L’ex assessore, che siede in Consiglio ininterrottamente da oltre 15 anni, si è riconfermato tra i più votati nelle fila di Uniti per Falconara alle recenti amministrative. L’occasione è quella per riflettere, anche, sulla vittoria dell’amministrazione uscente ("senza equivoci" e, aggiunge, frutto "dell’impegno giornaliero con cui si è spesa") e sull’astensionismo ("preoccupante, da non dissimulare"), da superare affinando programmi e rendendo più snelle le procedure decisionali. Per questo confida nella cooperazione con l’opposizione, superando steccati ideologici e contrapposizioni.

Giudica positivamente gli inserimenti dei tanti under 30 nell’assise civica ("Sono germi di un nuovo corso") e dice ai più esperti di "favorire la partecipazione attiva dei più giovani". Poi entra nel dettaglio delle questioni indifferibili: "Serve una visione ampia e complessiva del territorio – dice Rossi -, a partire dalla formulazione e varo del nuovo Piano urbanistico, meno vincolante, all’altezza dei tempi, che sappia coniugare valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente con lo sviluppo economica". Per far questo è necessaria la sinergia relazionale "con le altre realtà territoriali circostanti e soprattutto con il capoluogo, Ancona", guardando alle scelte e ai progetti infrastrutturali come volano di crescita. Altrettanto urgente è la "bonifica del terreno inquinato, a iniziare dall’area ex Montedison, che potrebbe essere impiegata per molteplici usi a beneficio della collettività".

Ma anche, "a ripensare, come già previsto dal Prg, a una progressiva riconversione della raffineria ("gioia e dolori" per tutti), affinché non sia solo occasione di scontro incomprensibile fra diverse esigenze e, auspicabilmente, "piattaforma" per le attività di domani, gestibili sul versante energie rinnovabili". Focus finale sul Sanzio: "Da vedere come struttura avanzata che ci possa proiettare con le rotte internazionali, punta avanzata verso l’Est Europeo e oltre", sposando appieno l’operazione Amazon che "cambierà sostanzialmente tutti i meccanismi che presiedono alla mobilità delle merci, dei servizi, ma anche delle relazioni internazionali".