Un piazzale sarà dedicato al carabiniere Alfredo Benni

L’amministrazione comunale di Arcevia guidata da Dario Perticaroli, su proposta della locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri presieduta da Nazzareno Badiali ha deciso di intitolare un Piazzale all’appuntato dei Carabinieri Alfredo Beni, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, al fine di ricordare il sacrificio dell’appartenete dell’Arma caduto in servizio nel 1977, con forti legami con il territorio locale e allo scopo di tramandare i valori espressi con l’esempio alle giovani generazioni.

Presenti alla cerimonia le sezioni locali dei carabinieri in congedo intervenuti numerosi da Fabriano, Cupramontana, Sassoferrato, Serra de Conti, Ostra e Fiuminata.

Il senso dell’iniziativa assunta dell’amministrazione comunale e proposta da A.n.c. di Arcevia, mira non solo a tramandare il ricordo del militare caduto in servizio, insieme al maresciallo Sergio Piermanni, ricorrenza che verrà anche celebrata nel corso del raduno di Civitanova Marche in programma sabato, ma anche a sottolineare gli stessi valori tipici espressi dalla figura del Carabiniere: coraggio, senso del dovere, lealtà, rigore morale, dedizione e preparazione professionale, caratteristiche che l’Arma richiede ai propri militari da quasi due secoli.