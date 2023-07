Un piccolo grande miracolo di bene al Centro Clinico NeMO Ancona", Ylenia Morsucci Ets dona uno spirometro"

Un piccolo grande miracolo di bene si è rinnovato al Centro Clinico NeMO Ancona. L’Associazione Ylenia Morsucci Ets, fondata in memoria di Ylenia, per tutti Yle, la giovane marchigiana venuta a mancare nel 2009 per una malattia all’età di 18 anni, ha scelto la sede anconetana del network clinico, esperto nella cura e nella ricerca sulle patologie neuromuscolari e neurodegenerative, per la donazione di uno spirometro stanziale. Lo strumento medico, di ultima generazione, svolgerà un ruolo cruciale nel migliorare la diagnosi e il monitoraggio dei ragazzi e degli adulti, pazienti del centro: "La scelta di donare un sofisticato spirometro al Centro NeMO di Ancona deriva dal fatto che la nostra Associazione è particolarmente sensibile e vicina al mondo della disabilità, soprattutto quando si tratta di minori _ ha detto Maurizio Morsucci, presidente dell’Associazione, il padre di Ylenia _. Abbiamo visto nel Centro NeMO di Ancona la competenza, la passione e la grande sensibilità con la quale il personale medico del Centro svolge il proprio lavoro. Questa particolare attenzione ci ha molto colpiti e ci ha spinti a collaborare, a dare un aiuto. È questo il motivo della nostra donazione. Inoltre, è questa la nostra missione, perché rispecchia l’idea di vita di mia figlia Ylenia che aveva fatto dell’aiutare gli altri una priorità assoluta della sua purtroppo breve ma intensa esistenza.". Lo spirometro donato, dotato di funzionalità avanzate per la spirometria, cioè l’esame che misura i volumi polmonari e la diffusione alveolo-polmonare, consentirà agli pneumologi e ai terapisti respiratori di compiere valutazioni sempre più accurate della funzionalità respiratoria di bambini e adulti, prevenendo così situazioni di acuzie e di difficoltà.