Un pizzaiolo o cuoco di fast food per un pub

Un cuoco pizzaiolo. Data scadenza: 19/02/24. Codice offerta 527873/1. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Tel: 071/2137532. Pub di Ancona, ricerca pizzaiolo o cuoco di fast food, per la farcitura e la cottura della pizza, la preparazione dei fritti e dei taglieri di affettati. La risorsa si occuperà anche della gestione delle attività della cucina (rifornimento, conservazione degli alimenti, preparazione e presentazione delle ordinazioni, coordinamento del personale). Orario: tempo pieno, dalle 17 alle 02. Tipologia contrattuale: da valutare in sede di colloquio tra apprendistato professionalizzante (per candidati con età 18-29 anni) e apprendistato di qualificazione/riqualificazione professionale (per candidati over 30 percettori naspi o dis-coll o indennita’ speciale di disoccupazione edile). Per candidarsi inviare il curriculum vitae all’indirizzo email centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it indicando nell’oggetto "cod. 527873/1 – pizzaiolo"