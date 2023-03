Un po’ di umiltà per far rinascere il capoluogo

Andrea Brusa

Proviamo con una buona dose di umiltà a prendere da stimolo le stilettate del direttore-turista piuttosto che gridare allo scandalo di chi, venendo da fuori, ha osato raccontatarci come ha trovato la nostra città, ovvero bella ma trascurata. Che è poi quello che ci diciamo tutti i giorni, salvo inneggiare oggi alla "lesa maestà". Ma davvero non riusciamo più a vedere con occhi imparziali quanta bellezza stiamo lasciando nel più decadente del degrado? Davvero non riusciamo più a sorprenderci di quanto quel tanto osannato potenziale che Ancona ha sia lasciato marcire in un anfiteatro romano tra le erbacce o nel centro abbruttito da decori che gridano vendetta? Non lamentiamoci soltanto e, magari, facciamo un giretto per capire cosa fare per evitare giudizi forse impietosi, ma non irreali.