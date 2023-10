Un poliziotto a Conerobus. Il problema "portoghesi": "Io, garanzia di sicurezza. Dalla parte dei lavoratori"

Un poliziotto a guidare gli autobus. Non ce ne voglia il dottor Italo d’Angelo, non vogliamo sminuirlo. Ma l’immagine deve essere questa: un uomo di grande esperienza e di polso alla guida della claudicante azienda del trasporto pubblico locale. Un poliziotto, non uno sceriffo, in grado di portare trasparenza, qualità e sicurezza. Ma soprattutto impegno nel portare nelle casse di Conerobus tutto quello che l’azienda non è riuscita ad incassare per colpa dei "portoghesi". Il buco da 4,4 milioni di euro per una delle più grandi partecipate comunali non è certamente dovuto tutto al mancato incasso della vendita dei biglietti. Ma la questione è sicuramente una spina nel fianco. Tanto che durante il regno di Papaveri, più volte l’ex presidente si è trovato a dover affrontare la questione di petto, correndo anche ai ripari sotto il profilo della sicurezza: la maggior parte di chi non paga il biglietto, crea problemi sui bus, si rende protagonista di atti di vandalismo e criminalità. E chi meglio di un poliziotto potrebbe affrontare questa situazione?

E’ questo lo spirito che ha animato il cda di Conerobus nella scelta di Italo d’Angelo come presidente. "Non mi sento affatto in difficoltà – risponde sibillino il dirigente – ho una grande esperienza di servizio pubblico. Sarò garanzia di efficienza e sicurezza. Il mio primo pensiero va agli autisti e alle loro famiglie. Resterò sempre dalla loro parte". D’Angelo esporterà l’esperienza maturata negli uffici di polizia. Un uomo che la gavetta l’ha fatta tutta, arrivando a toccare il vertice. Dall’antiterrorismo negli anni 80 a Venezia alla Criminalpol, passando per la squadra mobile di Ancona, la Digos, la polizia stradale di Ancona prima e quella di Piemonte e Valle d’Aosta poi. Una carriera culminata con la nomina di questore a Pesaro. D’Angelo ha sempre fatto della garanzia del servizio pubblico e della tranquillità sociale uno dei suoi fari illuminanti. Estroso, creativo, attento ai dettagli, grande comunicatore: una volta smessi i panni del poliziotto, si è dedicato alla sua prima attività, quella di avvocato. Non tralasciando mai l’impegno sociale e politico che l’hanno portato anche all’esperienza in Consiglio comunale e all’allargamento di un già vasto orizzonte di conoscenze. Per lui ora inizia una nuova avventura. Col chiodo fisso della sicurezza.

Andrea Massaro