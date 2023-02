Un polo per l’infanzia al Verziere

A passi spediti verso la realizzazione del polo per l’infanzia al Verziere di Jesi, una struttura da costruire per i bambini da zero a 6 anni da tempo progettata ma poi arenatasi a lungo. Al parco ex Crt di via del Verziere a breve partiranno le indagini geologiche per le quali la giunta Fiordelmondo ha appena affidato il relativo appalto. A eseguire lo studio geologico e geognostico e la stesura della relativa relazione finale, sarà il geologo Simone Baldi con studio a Santa Maria Nuova. Il polo per l’infanzia sarà finanziato con fondi del Pnrr – Missione 4 – relativa al potenziamento dell’offerta dei servizi d’istruzione, dagli asili nido alle università. Tale plesso era inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, approvato con delibera del Consiglio a dicembre 2021, con un importo complessivo di spesa di 1.395.000 euro, aumentato poi a 2.695.000 euro con successiva delibera del marzo scorso.