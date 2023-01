Il Presidio ‘Nati per Leggere’ di Offida propone un pomeriggio di letture a bassa voce rivolte a famiglie con bambini e bambine dai 0 ai 6 anni. I volontari e

le volontarie Nati per Leggere, vi aspettano nella rinnovata Sala Pertini (Via Roma, 13), dopodomani, dalle 17.

Nati per Leggere è un programma nazionale, sviluppato assieme all’associazione culturale pediatri, l’associazione

italiana biblioteche e il centro per la salute del bambino, che propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età, attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli. Per partecipare è necessaria la prenotazione che può essere effettuata con un messaggio whatsapp al numero 3398435290.