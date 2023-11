Un pomeriggio in memoria di Pino Scaccia: ecco il libro sull’inviato che lavorava con anima

Un pomeriggio nel ricordo di Pino Scaccia, indimenticato giornalista della Rai. Oggi (ore 16) nella sala ‘Officine’ del Masmo Stay, in via Berti 1 ad Ancona, la scrittrice Anna Raviglione presenterà il libro ‘Pino Scaccia-Un inviato con l’anima. Da Selesport al TG1 Rai’, che aveva iniziato a scrivere insieme al collega. Il volume descrive tra l’altro molte delle corrispondenze di Scaccia, come quella dal Kuwait, dove intervistò Oriana Fallaci, e quella dalla centrale nucleare di Chernobyl. A raccontare i conflitti sarà l’inviato del Resto del Carlino Pierfrancesco Curzi, anche lui autore di libri che raccontano le tragedie della guerra. L’incontro è stato organizzato dall’Ordine dei Giornalisti delle Marche per rendere omaggio al giornalista che per sedici anni ha vissuto ad Ancona varie esperienze lavorative, tra cui quella nella redazione marchigiana della Tgr Rai.