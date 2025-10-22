Un ponte tra religioni. Oggi ai funerali anche la comunità islamica: "Ha aiutato i musulmani"

La Comunità islamica di Ancona sarà presente ai funerali del cardinale Edoardo Menichelli, morto per un male incurabile lunedì scorso a San Severino Marche all’età di 86 anni. L’ufficialità è arrivata tramite un comunicato nel quale la comunità esprime "profondo cordoglio e sincero affetto": "Ci stringiamo a voi con rispetto e solidarietà — si legge nella nota — condividendo il vostro dolore". Menichelli, nel suo ruolo, è stata una figura capace di "unire le persone e promuovere la comprensione reciproca tra le diverse comunità". Come suoi pregi ci sono sicuramente "la generosità e la disponibilità, dato che in più occasioni ha sostenuto i musulmani di Ancona in momenti difficili". In particolare, il presidente della comunità islamica, Dachan Mohamed Nour, ricorda la vicinanza del cardinale alla famiglia nel momento della morte della figlia Noura, avvenuto il 30 ottobre 2014: "Sua Eminenza mi chiamò, con la gentilezza che lo contraddistingueva, e mi chiese se poteva celebrare una messa in suo onore — ricorda — Fu una bellissima sorpresa che abbiamo accettato con tutto il cuore". Il legame tra Menichelli e la comunità islamica locale si era consolidato anche in altre circostanze: "L’episodio più importante – racconta Nour – è stato quando abbiamo chiesto al Monsignore di intercedere per noi per visitare Papa Francesco. Una visita effettuata con la scuola della Moschea di Ancona, terminata con l’abbraccio del Santo Padre a tutti i componenti". Sulla genesi del rapporto, il presidente ricorda che "il primo incontro è stato quando siamo andati a fare gli auguri di Natale". Per il funerale di oggi alle 10, presso il santuario della Madonna dei Lumi di San Severino, la comunità islamica sarà presente con una delegazione guidata dallo stesso Dachan Mohamed Nour: "Parteciperemo ai funerali, come tutti i cittadini — spiega — io e una rappresentanza della Comunità islamica, visto che è un giorno lavorativo". La cerimonia sarà presieduta dal vescovo di Macerata, Nazzareno Marconi. Al termine del rito, il feretro sarà trasferito nella cattedrale di Ancona, dove il cardinale sarà sepolto secondo le sue volontà.

Interrogato sul significato di questa partecipazione per il dialogo tra le due fedi, islamica e cristiana, Nour sottolinea: "Dovrebbero continuare ad abbracciarsi contro il male, in tutte le sue componenti". Mentre Menichelli "era veramente l’uomo cardinale ed il cardinale uomo". Un ritratto che rimarca la profonda umanità di un ecclesiastico che, attraverso la fede e la compassione, ha saputo creare ponti tra comunità diverse, promuovendo la pace e la comprensione reciproca. La presenza della Comunità Islamica ai funerali, così, rappresenta un gesto simbolico e concreto, che sottolinea la capacità di Menichelli di superare confini religiosi e culturali, lasciando un segno indelebile nella società marchigiana e non solo.

Lorenzo Pastuglia