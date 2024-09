Un premio alle Marche eccellenti

"Le Marche una regione da podio". Titolo perfetto per l’evento organizzato da Vladimiro Riga, che il 15 ottobre nel Salone d’Onore del Coni, al Foro Italico di Roma, vedrà sfilare tanti ospiti illustri. Tanti, infatti, sono stati i successi ottenuti dai marchigiani negli ultimi tempi, non solo in campo sportivo. Obiettivo dell’iniziativa è celebrare società sportive e campioni che si sono distinti per i risultati raggiunti, capaci di esaltare lo sport italiano e le Marche in Italia e nel mondo. Oltre alle tante illustri personalità del mondo dello sport, dello spettacolo, del giornalismo, della cultura, dell’imprenditoria e di tanti altri protagonisti del Made in Italy, verranno premiate alcune aziende che hanno contribuito a portare l’eccellenza marchigiana nel mondo. Saranno presenti tra gli altri il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il presidente del Coni Giovanni Malagò, e altre autorità. Tra i premiati ci sono i campioni olimpici Tommaso Marini, Elisa Di Francisca, Michele Massa dalle paralimpiadi di Parigi, il campione del mondo di vela Alberto Rossi, le squadre di Serie A1 Yuasa Battery Grottazzolina Volley e la Virtus Servigliano Tennistavolo maschile. Riconoscimento anche ai Premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo Ferretti.

Il premio speciale ‘Amici delle Marche’ andrà a protagonisti assoluti dello spettacolo come Eleonora Daniele, Nancy Brilli, Beppe Convertini, Vanessa Leonardi, Attilio Romita e Rino Barillari. Per l’imprenditoria marchigiana che da sempre amplifica e porta le Marche nel mondo, saranno premiati: Azienda Tombolini, Algam Eko e Umberto Antonelli. Per questa edizione il giornalista e telecronista sportivo Maurizio Compagnoni avrà il compito di annunciare le premiazioni, che si alterneranno con momenti di spettacolo, coadiuvato dalla poliedrica, regista e attrice, Melissa Di Matteo.

Ci saranno anche momenti di grande musica grazie a Michele Pecora e Operapop, che con la loro arte danno prestigio nel mondo alla regione e alla musica italiana, senza contare la partecipazione del talentuoso fisarmonicista Diego Trivellini. Grazie alla supervisione dell’autore Rai Dario Di Gennaro sarò garantita la qualità anche dal punto di vista televisivo. Un evento che promette grandi emozioni, quello organizzato da Riga.