Un premio Oscar in città. Piovani dirige la Form:: "Ogni regione dovrebbe avere un’orchestra così"

di Raimondo Montesi Maestro Nicola Piovani, in questi ultimi giorni ha provato con la ‘nostra’ Orchestra Filarmonica Marchigiana. Come si è trovato? "Molto bene. Quando è così ti godi il lavoro. Tra quello che abbiamo fatto il primo giorno e quello che faremo il terzo ci sarà una grandissima differenza. Non sempre capita. Soprattutto parlando di opere non in repertorio. Tutte le regioni dovrebbero avere un’orchestra come questa. Purtroppo non è così. E’ una lacuna italiana". Il programma del concerto include ‘La vita è bella’. Che rapporto ha con questa musica diventata celebre in tutto il mondo? Non c’è il rischio che il grande pubblico la identifichi solo con essa? "Non ho alcun problema. Anzi, sono felicissimo. E’ gratificante che il brano venga suonato ovunque. In Israele è un inno nazionale, e anche in Sudamerica. E’ stato baciato dalla dea Fortuna, secondo regole che nessuno conosce. Nessuno sa perché ‘La cumparsita’ è ‘La cumparsita’. Il commento più commovente che abbia mai ricevuto però non riguarda ‘La vita è bella’, ma la ‘Canzone del mal di luna’, da ‘Kaos’ dei fratelli Taviani. Tempo fa ho fatto due concerti ad Atene e Salonicco. Quando ho iniziato a suonare quel brano alcuni impiegati della radio nazionale sono usciti e hanno iniziato a canticchiarlo. La direttrice della sede dei concerti mi ha detto: ‘Lei in Grecia è amato per la sua musica, non per i suoi successi’". Il concerto di Ancona prevede un brano per violoncello e orchestra che incuriosisce per il suo titolo, ‘Il canto dei neutrini’... "E’ la seconda volta che lo dirigo in Italia. Questo sì è un pezzo di nicchia. Da sempre gli artisti hanno cantato la natura, quella visibile. Dal Novecento in poi, grazie agli studi di grandi scienziati, abbiamo capito che quella visibile è solo piccola porzione della natura, che c’è una natura immensa, oceanica, che vive in una molecola, o ai margini dell’infinito. La maggior parte della realtà non si vede, non si tocca, non si sente. E’ qualcosa di stupefacente. Così invece del cielo stellato, dell’alba o della tempesta di mare, ho scritto qualcosa immaginando quella vita invisibile". Spesso ci si chiede qual è il rapporto tra un regista e l’autore della colonna sonora del suo film. Le è capitato di non sentirsi ‘libero’? "Credo che il cinema sia una bottega. C’è il Maestro, il regista, e poi ci sono gli altri artisti, dallo scenografo al direttore della fotografia. E’ necessario innanzitutto che il regista abbia una sua poetica forte. Gli altri devono capire di dover ‘entrare’ in questa poetica. Se invece ognuno va per conto proprio...". Cosa c’è nell’immediato futuro di Nicola Piovani?"Prossimamente scriverò una messa. La musica, di per sé, attiene molto all’atteggiamento sacro, religioso. Non in senso confessionale. E’ proprio il momento in cui ci si rivolge all’altro e all’oltre. Si parla all’altro con una lingua misteriosa e si cerca di capire cosa c’è oltre la ‘corteccia’. E’ la pulsione sana di partenza di tutte le religioni, che poi spesso diventano un’altra cosa. E’ il destino delle belle idee diventare... stalinismo". Ma chi è per lei il più grande compositore in assoluto? "Certe ‘graduatorie’ sono sempre trappole. Ci sono le attrazioni personali. Io penso che senza Beethoven il mondo sarebbe diverso. E tra Brahms e Saint-Saëns io preferisco Saint-Saëns. Ma è una questione di gusto personale".