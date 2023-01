Un presepe vivente per le strade Ultimo giorno per ammirarlo

Torna domani la rievocazione del ‘presepio vivente’ a Poggio San Marcello. L’appuntamento per le vie del suggestivo paese è nel pomeriggio, dalle 17 alle 20. Un grande ritorno, dopo lo stop imposto dalla pandemia, apprezzato già da tantissime persone a Santo Stefano e ieri pomeriggio.

Sono 150 i figuranti che, per creare la giusta atmosfera, non si avvarranno di luci artificiali. Lungo il percorso sarà possibile effettuare anche delle degustazioni. E’ in pratica l’intero paese ad essere allestito come presepe. Tutto, dalle scenografie ai costumi, viene preparato con estrema bravura e professionalità nel corso di mesi da parte di persone che donano il proprio tempo libero per creare uno spettacolo sempre di grande suggestione. Un lavoro certosino che da mesi impegna tantissimi volontari del piccolo paese della Vallesina. L’organizzazione è curata dalla Pro Loco di Poggio San Marcello, con il supporto dell’Amministrazione comunale. Il presepe vivente vede il coinvolgimento diretto anche per la scuola primaria "Leopardi", i ragazzi e le ragazze dell’oratorio e la compagnia teatrale "Bruciaferri", a cui è affidata la creazione della scena iniziale. L’ingresso ha un costo di 5 euro per gli adulti, gratuito per i bambini fino a 10 anni.