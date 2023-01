Un progetto per i ragazzi disabili Vallesina Bio crea un laboratorio

Vallesina Bio, l’azienda biologica nata nel 2017 ha scoperto un’ulteriore vocazione, quella al sociale. L’azienda ha intrapreso un percorso per lo sviluppo della Vita Indipendente per ragazzi con disabilità. Il progetto struttura laboratori con lo scopo di "incrementare e sviluppare le abilità individuali, in modo che i ragazzi possano ogni giorno tornare a casa con qualcosa in più, una piccola conoscenza o abilità acquisita grazie a un ambiente stimolante e ad attività concrete, utili e continue". Grazie a questo progetto sociale che Vallesina Bio ha dato i natali al Marchigianello, un tipo di tarallo, prodotto con soli ingredienti bio marchigiani. La sua forma ad anello è merito della creativa abilità dei ragazzi ospiti in azienda. Per omaggiare la Regione Marche hanno inventato anche un biscotto a forma di cuore, il Cuor di Marche. I ragazzi hanno imparato a dosare, impastare, stendere, formare, infornare, impacchettare e vendere: insomma un ciclo completo, a km0. Per questo è nata la "Raccolta Fondi Cucina Sociale", che mira a potenziare la loro postazione in cucina. Lo scopo à " acquistare nuova attrezzatura, tutta accessibile e fruibile efficacemente, permettendo loro di sentirsi ancor più a proprio agio e di implementare le proprie competenze professionali".